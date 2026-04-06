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LA MOSSA LE SILEX Auxerre

LA MOSSA LE SILEX Auxerre

LA MOSSA LE SILEX Auxerre vendredi 16 octobre 2026.

Lieu : LE SILEX

Adresse : 7 rue de l'Ile aux Plaisirs

Ville : 89000 Auxerre

Département : 89

Début : 2026-10-16

Fin : 2026-10-16

Heure de début : 20:30

LA MOSSA Début : 2026-10-16 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE SILEX 7 rue de l’Ile aux Plaisirs 89000 Auxerre 89

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