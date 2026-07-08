Garçon, la note ! The fool’s Errand Rock Le Jacam Auxerre

Informations pratiques

Auxerre

Garçon, la note ! The fool’s Errand Rock

Le Jacam 130 Rue de Paris Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 21:00:00

fin : 2026-08-04 23:00:00

Date(s) :

2026-08-04

The Fool’s Errand, c’est un cocktail explosif de rock lourd, puissant et mélodique. Né en 2021 à Auxerre, le quatuor balance des riffs incisifs, une rythmique musclée et une énergie scénique brute. Entre compositions originales et quelques reprises revisitées, le groupe délivre un live intense où le plaisir, la sueur et le rock’n’roll sont toujours au rendez-vous. .

Le Jacam 130 Rue de Paris Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 46 93 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Garçon, la note ! The fool’s Errand Rock

L’événement Garçon, la note ! The fool’s Errand Rock Auxerre a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Auxerrois