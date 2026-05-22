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Visite Guidée au Muséum d’Auxerre Paul Bert le scientifique Auxerrois Muséum d’Auxerre Auxerre

Visite Guidée au Muséum d’Auxerre Paul Bert le scientifique Auxerrois Muséum d’Auxerre Auxerre mardi 4 août 2026.

Lieu : Muséum d'Auxerre

Adresse : 5 Boulevard Vauban

Ville : 89000 Auxerre

Département : Yonne

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mardi 4 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Auxerre

Visite Guidée au Muséum d’Auxerre Paul Bert le scientifique Auxerrois

Muséum d’Auxerre 5 Boulevard Vauban Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 15:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :
2026-08-04 2026-08-12 2026-09-19 2026-09-26

Venez découvrir l’histoire du scientifique Auxerrois Paul Bert, à travers une sélection d’objets appartenant à la Collection Paul Bert du Muséum. Suivez votre guide à travers le temps et l’espace, pour découvrir les liens entre ce grand savant du XIXe et sa ville d’origine. Entre expériences scientifiques insolites et recherches sur la rivière l’Yonne, découvrez des anecdotes passionnantes sur Paul Bert.   .

Muséum d’Auxerre 5 Boulevard Vauban Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 96 40  museum@auxerre.com

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English : Visite Guidée au Muséum d’Auxerre Paul Bert le scientifique Auxerrois

L’événement Visite Guidée au Muséum d’Auxerre Paul Bert le scientifique Auxerrois Auxerre a été mis à jour le 2026-05-17 par OT Auxerrois

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