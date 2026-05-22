Visite Guidée au Muséum d’Auxerre Paul Bert le scientifique Auxerrois Muséum d’Auxerre Auxerre
Visite Guidée au Muséum d’Auxerre Paul Bert le scientifique Auxerrois Muséum d’Auxerre Auxerre mardi 4 août 2026.
Auxerre
Visite Guidée au Muséum d’Auxerre Paul Bert le scientifique Auxerrois
Muséum d’Auxerre 5 Boulevard Vauban Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 15:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-08-04 2026-08-12 2026-09-19 2026-09-26
Venez découvrir l’histoire du scientifique Auxerrois Paul Bert, à travers une sélection d’objets appartenant à la Collection Paul Bert du Muséum. Suivez votre guide à travers le temps et l’espace, pour découvrir les liens entre ce grand savant du XIXe et sa ville d’origine. Entre expériences scientifiques insolites et recherches sur la rivière l’Yonne, découvrez des anecdotes passionnantes sur Paul Bert. .
Muséum d’Auxerre 5 Boulevard Vauban Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 96 40 museum@auxerre.com
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English : Visite Guidée au Muséum d’Auxerre Paul Bert le scientifique Auxerrois
L’événement Visite Guidée au Muséum d’Auxerre Paul Bert le scientifique Auxerrois Auxerre a été mis à jour le 2026-05-17 par OT Auxerrois
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