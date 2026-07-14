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AGENDA · Auxerre

Balade à vélo au clair de la lune Maison du vélo Auxerre

mercredi 29 juillet 2026 · Maison du vélo · Auxerre

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Maison du vélo
Adresse
1 Place Achille Ribain
Ville
89000 Auxerre
Département
Yonne
Tarif
3 3 3 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Auxerre

Balade à vélo au clair de la lune

Maison du vélo 1 Place Achille Ribain Auxerre Yonne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 20:00:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Et si vous terminiez votre journée autrement ?
Rejoignez-nous pour une balade à vélo de 30 km, au départ de la Maison du Vélo d’Auxerre. Nous partirons en fin de journée pour profiter des couleurs du coucher du soleil, avant de poursuivre notre parcours sous le clair de lune.
Au programme
– Départ en soirée
– Pique-nique tiré du sac au coucher du soleil
– Retour sous la douce lumière de la lune
– Un moment convivial à partager entre passionnés de vélo   .

Maison du vélo 1 Place Achille Ribain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 41 43 22 

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English : Balade à vélo au clair de la lune

L’événement Balade à vélo au clair de la lune Auxerre a été mis à jour le 2026-07-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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