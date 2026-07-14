Balade à vélo au clair de la lune Maison du vélo Auxerre

Informations pratiques

Auxerre

Balade à vélo au clair de la lune

Maison du vélo 1 Place Achille Ribain Auxerre Yonne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 20:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Et si vous terminiez votre journée autrement ?

Rejoignez-nous pour une balade à vélo de 30 km, au départ de la Maison du Vélo d’Auxerre. Nous partirons en fin de journée pour profiter des couleurs du coucher du soleil, avant de poursuivre notre parcours sous le clair de lune.

Au programme

– Départ en soirée

– Pique-nique tiré du sac au coucher du soleil

– Retour sous la douce lumière de la lune

– Un moment convivial à partager entre passionnés de vélo .

Maison du vélo 1 Place Achille Ribain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 41 43 22

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English : Balade à vélo au clair de la lune

L’événement Balade à vélo au clair de la lune Auxerre a été mis à jour le 2026-07-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)