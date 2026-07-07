LES CADETS ROUSSEL DU RIRE Auxerre
mercredi 22 juillet 2026 · Auxerre
Informations pratiques
Auxerre
LES CADETS ROUSSEL DU RIRE
Quai de la République Auxerre Yonne
Tarif : 12 – 12 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-22
Trois jours, trois jeunes humoristes cadets , en écho à l’esprit libre et décalé de la célèbre figure de Cadet Roussel. Un hommage à son caractère un personnage fantasque, drôle et hors norme, à l’image des artistes d’aujourd’hui. Les Cadets Roussel du Rire mettent en lumière une nouvelle génération d’humoristes qui misent sur la création originale, l’imagination et l’audace, loin des formats trop répétitifs du stand-up classique. Pendant trois jours, place à un humour inattendu, inventif et débridé un véritable festival de la surprise. .
Quai de la République Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 93 73 31 reservation@lascenedesquais.fr
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English : LES CADETS ROUSSEL DU RIRE
L’événement LES CADETS ROUSSEL DU RIRE Auxerre a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Auxerrois
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