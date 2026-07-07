Grigris de la mer Place Saint-Germain Auxerre
jeudi 9 juillet 2026 · Place Saint-Germain · Auxerre
Informations pratiques
Auxerre
Grigris de la mer
Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:30:00
fin : 2026-07-09 16:30:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-08-05
Plongez dans les profondeurs sous-marines pour imaginer et façonner des formes inspirées de l’univers marin en utilisant la technique du feutrage à l’aiguille. A l’issue de l’atelier, chaque participant repartira avec son grigri de la mer, à offrir ou à garder précieusement avec soi. Avec Estelle Beauvais, créatrice textile. .
Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 18 02 90
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English :
L’événement Grigris de la mer Auxerre a été mis à jour le 2026-07-04 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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