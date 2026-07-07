Grigris de la mer Place Saint-Germain Auxerre

Informations pratiques

Auxerre

Grigris de la mer

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:30:00

fin : 2026-07-09 16:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-08-05

Plongez dans les profondeurs sous-marines pour imaginer et façonner des formes inspirées de l’univers marin en utilisant la technique du feutrage à l’aiguille. A l’issue de l’atelier, chaque participant repartira avec son grigri de la mer, à offrir ou à garder précieusement avec soi. Avec Estelle Beauvais, créatrice textile. .

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 18 02 90

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English :

L’événement Grigris de la mer Auxerre a été mis à jour le 2026-07-04 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)