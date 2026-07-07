Garçon, la note ! Doppler Effect Rock Au 87 Auxerre

Informations pratiques

Auxerre

Garçon, la note ! Doppler Effect Rock

Au 87 87 rue du pont Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 21:00:00

fin : 2026-07-07 23:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Power trio composé de musiciens expérimentés ; le groupe revisite avec énergie les grands classiques de la pop et du rock. Son répertoire mêle des incontournables de The Police, Toto, Stevie Wonder, Jimi Hendrix, John Mayer, Robben Ford, Keziah Jones, The Beatles et bien d’autres, offrant un concert dynamique, authentique et fédérateur. .

Au 87 87 rue du pont Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 51 50 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Garçon, la note ! Doppler Effect Rock

L’événement Garçon, la note ! Doppler Effect Rock Auxerre a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Auxerrois