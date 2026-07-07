Garçon, la note ! Alex Toucourt chanson Pop Folk Le bar du théâtre Auxerre

Informations pratiques

Auxerre

Garçon, la note ! Alex Toucourt chanson Pop Folk

Le bar du théâtre 46 Rue Joubert Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 21:00:00

fin : 2026-07-21 23:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Auteur-compositeur-interprète lorrain, Alex Toucourt façonne depuis plus de dix ans un univers singulier mêlant pop, folk et sonorités acoustiques. Avec sa voix chaleureuse, ses mélodies immédiates et des textes ciselés, il crée un répertoire authentique et moderne, entre douceur, énergie et émotion. Une signature acousticool reconnaissable, enrichie par des collaborations marquantes. .

Le bar du théâtre 46 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 46 83 81

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English : Garçon, la note ! Alex Toucourt chanson Pop Folk

L’événement Garçon, la note ! Alex Toucourt chanson Pop Folk Auxerre a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Auxerrois