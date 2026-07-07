Garçon, la note ! Alex Toucourt chanson Pop Folk Le bar du théâtre Auxerre
mardi 21 juillet 2026 · Le bar du théâtre · Auxerre
Informations pratiques
Auxerre
Garçon, la note ! Alex Toucourt chanson Pop Folk
Le bar du théâtre 46 Rue Joubert Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 21:00:00
fin : 2026-07-21 23:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Auteur-compositeur-interprète lorrain, Alex Toucourt façonne depuis plus de dix ans un univers singulier mêlant pop, folk et sonorités acoustiques. Avec sa voix chaleureuse, ses mélodies immédiates et des textes ciselés, il crée un répertoire authentique et moderne, entre douceur, énergie et émotion. Une signature acousticool reconnaissable, enrichie par des collaborations marquantes. .
Le bar du théâtre 46 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 46 83 81
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English : Garçon, la note ! Alex Toucourt chanson Pop Folk
L’événement Garçon, la note ! Alex Toucourt chanson Pop Folk Auxerre a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Auxerrois
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