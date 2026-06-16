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Un jour une église Vaux Eglise Saint-Loup Auxerre

Un jour une église Vaux Eglise Saint-Loup Auxerre mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Eglise Saint-Loup

Adresse : 3 Grande Rue

Ville : 89290 Auxerre

Département : Yonne

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Auxerre

Un jour une église Vaux

Eglise Saint-Loup 3 Grande Rue Auxerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:30:00
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-07-22 2026-08-18

Un jour une église rassemble des bénévoles formés qui vous font découvrir gratuitement le patrimoine des églises de l’Yonne en vous proposant des visites commentées.   .

Eglise Saint-Loup 3 Grande Rue Auxerre 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   patrice.wahlen@wanadoo.fr

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English : Un jour une église Vaux

L’événement Un jour une église Vaux Auxerre a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Auxerrois

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