Pas de deux Mouv’Art Auxerre
Pas de deux Mouv’Art Auxerre mardi 21 juillet 2026.
Auxerre
Pas de deux
Mouv’Art 2 rue de l’Yonne Auxerre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:30:00
fin : 2026-08-02 18:30:00
Date(s) :
2026-07-21
L’exposition “pas de deux ” qui sera présentée à l’espace Mouv’ART est une
chorégraphie terre et papier, ballet de deux matières qui s’éloignent, se retrouvent, s’entrelacent entre correspondance et dissonance. Catherine Derrier, plasticienne, travaille le papier, le découpe, le coud, le colle… sous forme de pâte ou de feuilles, créant des œuvres tout à la fois solides avec une impression de fragilité et une grande délicatesse. Estelle Ventura, céramiste travaille la terre, montant des totems, explorant les fonds marins pour créer des formes organiques. .
Mouv’Art 2 rue de l’Yonne Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@mouv.art
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English : Pas de deux
L’événement Pas de deux Auxerre a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Auxerrois
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