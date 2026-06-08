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Pas de deux Mouv’Art Auxerre

Pas de deux Mouv’Art Auxerre mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Mouv'Art

Adresse : 2 rue de l'Yonne

Ville : 89000 Auxerre

Département : Yonne

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Auxerre

Pas de deux

Mouv’Art 2 rue de l’Yonne Auxerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:30:00
fin : 2026-08-02 18:30:00

Date(s) :
2026-07-21

L’exposition “pas de deux ” qui sera présentée à l’espace Mouv’ART est une
chorégraphie terre et papier, ballet de deux matières qui s’éloignent, se retrouvent, s’entrelacent entre correspondance et dissonance. Catherine Derrier, plasticienne, travaille le papier, le découpe, le coud, le colle… sous forme de pâte ou de feuilles, créant des œuvres tout à la fois solides avec une impression de fragilité et une grande délicatesse. Estelle Ventura, céramiste travaille la terre, montant des totems, explorant les fonds marins pour créer des formes organiques.   .

Mouv’Art 2 rue de l’Yonne Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   contact@mouv.art

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English : Pas de deux

L’événement Pas de deux Auxerre a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Auxerrois

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