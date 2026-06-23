Concert de l’Ensemble vocal Ica Onna Place Saint-Eusèbe Auxerre
Concert de l’Ensemble vocal Ica Onna Place Saint-Eusèbe Auxerre samedi 4 juillet 2026.
Auxerre
Concert de l’Ensemble vocal Ica Onna
Place Saint-Eusèbe Eglise Saint Eusèbe Auxerre Yonne
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04 21:30:00
Date(s) :
2026-07-04
l’Ensemble vocal Ica Onna vous invite à un concert consacré à l’œuvre du grand compositeur de la Renaissance Giovanni Pierluigi da Palestrina.
Sous la direction de Joël Haddad, les chanteurs interpréteront un programme mettant à l’honneur la richesse et la spiritualité de la musique polyphonique sacrée de Palestrina, figure majeure de l’histoire de la musique occidentale.
Venez nombreux découvrir ou redécouvrir les chefs-d’œuvre de Palestrina .
Place Saint-Eusèbe Eglise Saint Eusèbe Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert de l’Ensemble vocal Ica Onna
L’événement Concert de l’Ensemble vocal Ica Onna Auxerre a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Auxerrois
À voir aussi à Auxerre (Yonne)
- Visite Flash du mois de Juillet Il était une fois une rivière sacrée et des Hommes Quai de la République Auxerre 3 juillet 2026
- Atelier d’écriture ludique et créative (Colette) Médiathèque Colette Auxerre 8 juillet 2026
- Escape game Le tombeau du pharaon (Jacques-Lacarrière) Bibliothèque Jacques-Lacarrière Auxerre 8 juillet 2026
- Bibli en balade parc de l’Arboretum (Auxerre) Auxerre 9 juillet 2026
- La Cathédrale Saint-Etienne et sa crypte Place Saint-Etienne Auxerre 9 juillet 2026