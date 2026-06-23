Concert de l’Ensemble vocal Ica Onna Place Saint-Eusèbe Auxerre

Auxerre

Concert de l’Ensemble vocal Ica Onna

Place Saint-Eusèbe Eglise Saint Eusèbe Auxerre Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04 21:30:00

Date(s) :

2026-07-04

l’Ensemble vocal Ica Onna vous invite à un concert consacré à l’œuvre du grand compositeur de la Renaissance Giovanni Pierluigi da Palestrina.

Sous la direction de Joël Haddad, les chanteurs interpréteront un programme mettant à l’honneur la richesse et la spiritualité de la musique polyphonique sacrée de Palestrina, figure majeure de l’histoire de la musique occidentale.

Venez nombreux découvrir ou redécouvrir les chefs-d’œuvre de Palestrina .

Place Saint-Eusèbe Eglise Saint Eusèbe Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert de l’Ensemble vocal Ica Onna

L’événement Concert de l’Ensemble vocal Ica Onna Auxerre a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Auxerrois