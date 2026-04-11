Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Tournoi Code Name (Jacques-Lacarrière) Bibliothèque Jacques-Lacarrière Auxerre

Tournoi Code Name (Jacques-Lacarrière) Bibliothèque Jacques-Lacarrière Auxerre mercredi 29 juillet 2026.

Lieu : Bibliothèque Jacques-Lacarrière

Adresse : 1 allée du Panier Vert

Ville : 89000 Auxerre

Département : Yonne

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Auxerre

Tournoi Code Name (Jacques-Lacarrière)

Bibliothèque Jacques-Lacarrière 1 allée du Panier Vert Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 13:30:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Bleu contre rouge, qui fera deviner tous les mots à son équipe sans tomber sur celui qui est interdit ?
Gratuit, dans la limite des places disponibles A partir de 14 ans   .

Bibliothèque Jacques-Lacarrière 1 allée du Panier Vert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 91 60  bibliotheque@auxerre.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tournoi Code Name (Jacques-Lacarrière)

L’événement Tournoi Code Name (Jacques-Lacarrière) Auxerre a été mis à jour le 2026-04-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Auxerre (Yonne)