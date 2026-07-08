Méditation à lAbbaye Place Saint-Germain Auxerre

Informations pratiques

Auxerre

Méditation à lAbbaye

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:30:00

fin : 2026-07-30 19:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Olivier Amiard, praticien de pleine conscience, vous propose une expérience de méditation à partir des œuvres de l’exposition La Mer est ton miroir . Un retour à soi comme une bouffée d’air marin, dans le cadre majestueux de l’Abbaye. .

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 18 02 90

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English :

L’événement Méditation à lAbbaye Auxerre a été mis à jour le 2026-07-04 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)