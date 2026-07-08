Garçon, la note ! B’yo jazz trio + guests Jazz La Boussole Auxerre

Informations pratiques

Auxerre

Garçon, la note ! B’yo jazz trio + guests Jazz

La Boussole 4 rue d’Egleny Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 21:00:00

fin : 2026-07-28 23:00:00

Date(s) :

2026-07-28

B’Yo Jazz Trio + guests vous invite à un voyage musical entre swing, bossa nova et jazz. Inspiré par Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Chick Corea, Ray Charles ou encore Claude Nougaro, le quartet revisite les grands standards avec élégance, complicité et une touche de modernité. Un concert live chaleureux, polyglotte et généreux, où le groove, l’émotion et l’improvisation séduisent tous les publics. .

La Boussole 4 rue d’Egleny Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 53 09 34

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English : Garçon, la note ! B’yo jazz trio + guests Jazz

L’événement Garçon, la note ! B’yo jazz trio + guests Jazz Auxerre a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Auxerrois