Garçon, la note ! B’yo jazz trio + guests Jazz La Boussole Auxerre
mardi 28 juillet 2026 · La Boussole · Auxerre
Informations pratiques
Auxerre
Garçon, la note ! B’yo jazz trio + guests Jazz
La Boussole 4 rue d’Egleny Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 21:00:00
fin : 2026-07-28 23:00:00
Date(s) :
2026-07-28
B’Yo Jazz Trio + guests vous invite à un voyage musical entre swing, bossa nova et jazz. Inspiré par Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Chick Corea, Ray Charles ou encore Claude Nougaro, le quartet revisite les grands standards avec élégance, complicité et une touche de modernité. Un concert live chaleureux, polyglotte et généreux, où le groove, l’émotion et l’improvisation séduisent tous les publics. .
La Boussole 4 rue d’Egleny Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 53 09 34
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English : Garçon, la note ! B’yo jazz trio + guests Jazz
L’événement Garçon, la note ! B’yo jazz trio + guests Jazz Auxerre a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Auxerrois
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