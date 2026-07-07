Garcon, la note ! Bonjour sourire Chanson française Stade nautique Auxerre
samedi 1 août 2026 · Stade nautique · Auxerre
Informations pratiques
Auxerre
Garcon, la note ! Bonjour sourire Chanson française
Stade nautique 83 Avenue Yver Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 21:00:00
fin : 2026-08-01 23:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Bonjour Sourire fait vibrer la chanson française avec finesse, poésie et élégance. Porté par trois musiciens complices, le trio tisse un dialogue subtil entre des textes sensibles et des mélodies lumineuses. Entre émotion, humour et musicalité, chaque chanson raconte le monde avec justesse et sincérité, offrant un concert intimiste et profondément vivant. .
Stade nautique 83 Avenue Yver Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté ausuddelascene@gmail.com
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English : Garcon, la note ! Bonjour sourire Chanson française
L’événement Garcon, la note ! Bonjour sourire Chanson française Auxerre a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Auxerrois
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