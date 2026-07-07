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AGENDA · Auxerre

Garcon, la note ! Bonjour sourire Chanson française Stade nautique Auxerre

samedi 1 août 2026 · Stade nautique · Auxerre

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Stade nautique
Adresse
83 Avenue Yver
Ville
89000 Auxerre
Département
Yonne
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Auxerre

Garcon, la note ! Bonjour sourire Chanson française

Stade nautique 83 Avenue Yver Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 21:00:00
fin : 2026-08-01 23:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Bonjour Sourire fait vibrer la chanson française avec finesse, poésie et élégance. Porté par trois musiciens complices, le trio tisse un dialogue subtil entre des textes sensibles et des mélodies lumineuses. Entre émotion, humour et musicalité, chaque chanson raconte le monde avec justesse et sincérité, offrant un concert intimiste et profondément vivant.   .

Stade nautique 83 Avenue Yver Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   ausuddelascene@gmail.com

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English : Garcon, la note ! Bonjour sourire Chanson française

L’événement Garcon, la note ! Bonjour sourire Chanson française Auxerre a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Auxerrois

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