La mouette Anton Tchekhov Théâtre du Carré Rond Marseille 6e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 6e Arrondissement

La mouette Anton Tchekhov

Vendredi 2 octobre 2026 à partir de 20h30.

Samedi 3 octobre 2026 à partir de 20h30.

Dimanche 4 octobre 2026 à partir de 16h.

Vendredi 4 juin 2027 à partir de 20h30.

Sous réserve.

Samedi 5 juin 2027 à partir de 20h30.

Sous réserve. Théâtre du Carré Rond 23 rue des Trois Rois Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02 2026-10-03 2026-10-04 2027-06-04 2027-06-05

C’est loin de Moscou, dans la propriété du vieux Sorine, magistrat à la retraite, que tout se passe. Avec lui vit à demeure son neveu le jeune Constantin…

Mise scène: Michel Adjriou

Distribution: Isabelle Arekion, Benjamin Augier, Christophe Barrières, Bertrand Bauquin, Ornella Delia, Jean-Luc Gomis, Jean-Michel Messina, Cédric Milioto, Charlotte Santiago, Caroline Sault.



C’est loin de Moscou, dans la propriété du vieux Sorine, magistrat à la retraite, que tout se passe. Avec lui vit à demeure son neveu le jeune Constantin. Il est épris d’une jolie jeune fille, Nina, et rêve de gloire littéraire. Mais sa mère, la fameuse actrice Arkadina, qui refuse de vieillir, le laisse croupir dans cette campagne et sans argent. Elle mène la belle vie en ville, parmi les fiacres et les téléphones, et traîne partout avec elle l’illustre écrivain naturaliste Trigorine. Chaque été, le couple vient se refaire une santé chez Sorine. Mais cet été-là, Constantin a écrit un poème dramatique symboliste, Nina doit l’interpréter. On a bâti un théâtre de fortune dans le parc, et le spectacle commencera dans un moment. .

Théâtre du Carré Rond 23 rue des Trois Rois Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 11 29 25 05 contact@lecarrerond.fr

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English :

It all takes place far from Moscow, on the estate of old Sorin, a retired magistrate. Living with him is his nephew, the young Konstantin…

L’événement La mouette Anton Tchekhov Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-30 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille