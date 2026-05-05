Maria Moreno Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Maria Moreno

Du vendredi 18 au samedi 19 septembre 2026 à partir de 19h30. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-18

L’Art Dû présente le spectacle hilarant de Maria Moreno mise en scène Jarry

Salut, moi c’est María. Accrochez-vous, la rencontre risque d’être mouvementée.



Entre mes galères à la fac, l’absurdité du monde du travail et le fait qu’on pense que j’ai toujours 12 ans, ma tête est un joyeux bordel dans lequel je veux vous inviter.



Je vous promets une soirée pour rire, vous évader et plonger dans mon quotidien chaotiquement drôle.



Attention ce spectacle peut provoquer des fous rires incontrôlés et une envie soudaine de m’adopter ! .

Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

L’Art Dû presents Maria Moreno’s hilarious show, directed by Jarry

L’événement Maria Moreno Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-29 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille