La MuPop Experience MUPOP Music Museum Montluçon
mardi 21 juillet 2026 · MUPOP Music Museum · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
La MuPop Experience
MUPOP Music Museum 3 rue Notre-Dame Montluçon Allier
Tarif : 3 – 3 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-08-31 18:00:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-09-01
La MuPoP expérience propose une immersion musicale au cœur des instruments et de leurs créateurs emblématiques.
Évolutions techniques, modes, interprètes, découvrez cette épopée musicale en vous amusant montez sur scène, venez tester et jouez !
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MUPOP Music Museum 3 rue Notre-Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62 contact@mupop.fr
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English :
The MuPoP experience offers a musical immersion into the heart of instruments and their emblematic creators.
Technical evolutions, fashions, performers, discover this musical epic while having fun: get on stage, test and play!
L’événement La MuPop Experience Montluçon a été mis à jour le 2026-07-22 par Montluçon Tourisme
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