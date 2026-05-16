La musicale trompettes Rue Jean Teillet Saint-Junien
La musicale trompettes Rue Jean Teillet Saint-Junien mercredi 3 juin 2026.
Saint-Junien
La musicale trompettes
Rue Jean Teillet Médiathèque Saint-Junien Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 15:30:00
fin : 2026-06-03 16:30:00
Date(s) :
2026-06-03
Nouveau rendez-vous de découverte autour de la musique ! Les professeurs du Conservatoire à rayonnement intercommunal Jean-Ferrat proposent au public une présentation des familles d’instruments. Pour ce nouveau rendez-vous, focus sur les trompettes, instruments à vent de la famille des cuivres clairs.
En partenariat avec le conservatoire à rayonnement intercommunal Jean Ferrat Communauté de communes Porte Océane du Limousin.
Entrée libre et gratuite Tout public Accessible aux personnes à mobilité réduite .
Rue Jean Teillet Médiathèque Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 17 17
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English : La musicale trompettes
L’événement La musicale trompettes Saint-Junien a été mis à jour le 2026-05-16 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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