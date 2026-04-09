La musique qui me fait du bien Centre Paris Anim’ Louis Lumière PARIS

Cet atelier propose un espace de pause et de recentrage à travers l’écoute guidée de la musique, inspirée de la pratique de la musicothérapie réceptive.

Accessible aux adolescents et aux adultes, il s’adresse à toute personne souhaitan

apaiser le stress et les tensions,

se détendre profondément,

mieux comprendre et accueillir ses émotions.

mieux comprendre et accueillir ses émotions.

Cadre: L’atelier se déroule dans un climat de bienveillance, de non-jugement et de confidentialité.

Aucune compétence musicale n’est nécessaire.

À prévoir: Tenue confortable. Tapis de sol, plaid ou coussin pour plus de confort

Atelier sur la gestion du stress et des émotions

Le vendredi 17 avril 2026

de 13h00 à 14h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-17T16:00:00+02:00

fin : 2026-04-17T17:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-17T13:00:00+02:00_2026-04-17T14:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Louis Lumière 46 rue Louis Lumière 75020 PARIS

https://www.helloasso.com/associations/artsys/evenements/la-musique-qui-me-fait-du-bien info@institutartsys.com



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