La musique qui me fait du bien Centre Paris Anim’ Louis Lumière PARIS
La musique qui me fait du bien Centre Paris Anim’ Louis Lumière PARIS vendredi 17 avril 2026.
Cet atelier propose un espace de pause et de recentrage à travers l’écoute guidée de la musique, inspirée de la pratique de la musicothérapie réceptive.
Accessible aux adolescents et aux adultes, il s’adresse à toute personne souhaitan
- apaiser le stress et les tensions,
- se détendre profondément,
- mieux comprendre et accueillir ses émotions.
- mieux comprendre et accueillir ses émotions.
Cadre: L’atelier se déroule dans un climat de bienveillance, de non-jugement et de confidentialité.
Aucune compétence musicale n’est nécessaire.
À prévoir: Tenue confortable. Tapis de sol, plaid ou coussin pour plus de confort
Atelier sur la gestion du stress et des émotions
Le vendredi 17 avril 2026
de 13h00 à 14h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-17T16:00:00+02:00
fin : 2026-04-17T17:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-17T13:00:00+02:00_2026-04-17T14:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Louis Lumière 46 rue Louis Lumière 75020 PARIS
https://www.helloasso.com/associations/artsys/evenements/la-musique-qui-me-fait-du-bien info@institutartsys.com
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