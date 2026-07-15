LA NATURE DANS TOUS LES SENS Nyer
jeudi 13 août 2026 · Nyer
Informations pratiques
Nyer
LA NATURE DANS TOUS LES SENS
Nyer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 14:00:00
fin : 2026-08-13 16:30:00
Date(s) :
2026-08-13
Découvrez la biodiversité qui nous entoure… au cours d’ateliers ludiques (écoutes des sons de la nature, découverte des oiseaux, des plantes comestibles, de nos forêts…).
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Nyer 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 97 05 56
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English :
Discover the biodiversity around us through fun workshops (listening to the sounds of nature, learning about birds, edible plants, our forests, and more…).
L’événement LA NATURE DANS TOUS LES SENS Nyer a été mis à jour le 2026-07-08 par OTI CONFLENT CANIGO
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