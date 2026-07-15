Informations pratiques

Nyer

LA NATURE DANS TOUS LES SENS

Nyer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 14:00:00

fin : 2026-08-13 16:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Découvrez la biodiversité qui nous entoure… au cours d’ateliers ludiques (écoutes des sons de la nature, découverte des oiseaux, des plantes comestibles, de nos forêts…).

.

Nyer 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 97 05 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the biodiversity around us through fun workshops (listening to the sounds of nature, learning about birds, edible plants, our forests, and more…).

L’événement LA NATURE DANS TOUS LES SENS Nyer a été mis à jour le 2026-07-08 par OTI CONFLENT CANIGO