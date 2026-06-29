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La Nef Mélissa Laveaux + première partie Rue Louis Pergaud Angoulême

La Nef Mélissa Laveaux + première partie Rue Louis Pergaud Angoulême samedi 21 novembre 2026.

Lieu
Rue Louis Pergaud
Adresse
La Nef
Ville
16000 Angoulême
Département
Charente
Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Tarif
19 19 19 Tarif réduit Présentation d'un justificatif obligatoire. Pour les personnes de 12 à 25 ans inclus (la date du concert faisant référence). Pour les personnes étudiantes dans un établissement d’enseignement supérieur. Pour les usagers des structures partenaires ( (La Sirène, Les Abattoirs, Le Confort Moderne, Le Sans Réserve ).

Angoulême

La Nef Mélissa Laveaux + première partie

Rue Louis Pergaud La Nef Angoulême Charente

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Tarif réduit
Présentation d’un justificatif obligatoire. Pour les personnes de 12 à 25 ans inclus (la date du concert faisant référence). Pour les personnes étudiantes dans un établissement d’enseignement supérieur. Pour les usagers des structures partenaires ( (La Sirène, Les Abattoirs, Le Confort Moderne, Le Sans Réserve ).

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21
fin : 2026-11-21

Date(s) :
2026-11-21

Avec At My Softest I Am Most Dangerous, Mélissa Laveaux signe un cinquième album intense, conçu comme une traversée entre vie et mort.
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Rue Louis Pergaud La Nef Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 25 97 00  info@lanef-musiques.com

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English :

With *At My Softest I Am Most Dangerous*, M%E9lissa Laveaux delivers an intense fifth album, conceived as a journey between life and death.

L’événement La Nef Mélissa Laveaux + première partie Angoulême a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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