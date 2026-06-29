La Nef Mélissa Laveaux + première partie Rue Louis Pergaud Angoulême
La Nef Mélissa Laveaux + première partie Rue Louis Pergaud Angoulême samedi 21 novembre 2026.
Angoulême
La Nef Mélissa Laveaux + première partie
Rue Louis Pergaud La Nef Angoulême Charente
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Tarif réduit
Présentation d’un justificatif obligatoire. Pour les personnes de 12 à 25 ans inclus (la date du concert faisant référence). Pour les personnes étudiantes dans un établissement d’enseignement supérieur. Pour les usagers des structures partenaires ( (La Sirène, Les Abattoirs, Le Confort Moderne, Le Sans Réserve ).
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Avec At My Softest I Am Most Dangerous, Mélissa Laveaux signe un cinquième album intense, conçu comme une traversée entre vie et mort.
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Rue Louis Pergaud La Nef Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 25 97 00 info@lanef-musiques.com
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English :
With *At My Softest I Am Most Dangerous*, M%E9lissa Laveaux delivers an intense fifth album, conceived as a journey between life and death.
L’événement La Nef Mélissa Laveaux + première partie Angoulême a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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