La Neuvicoise Neuvic

Randonnée VTT La Neuvicoise ouverte à tous. Plusieurs circuits de 14 à 45 km.
Pour la sixième édition de La Neuvicoise, l’équipe de Bike in Haute-Corrèze vous a préparé de nouveaux circuits avec toujours de nombreux petits sentiers ludiques spécialement ouverts pour la rando.
Les VTT à assistance électrique sont les bienvenus.
Des ravitaillements permettront de reprendre des forces avec des produits locaux et un food truck sera présent au côté de la buvette à l’arrivée.
Les départs et arrivées se feront depuis la plage de Neuvic entre 8h et 9h30.
Les inscriptions se feront uniquement sur place VTT 8€ et 5 € pour les enfants de moins de 18 ans. Marche et course nature (non chronométré) de 14 km autour du lac de la Triouzoune 5€ .
La Plage Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 24 09 74 bikeinhc@gmail.com
