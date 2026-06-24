Informations pratiques

Roubaix

La Noce d’Alfonse

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-09 20:00:00

fin : 2027-03-10 21:25:00

Date(s) :

2027-03-09 2027-03-10

Véritable freak-show du cœur à l’esthétique des années 1970, ce spectacle festif et audacieux met chaque soir à l’honneur l’union d’un couple choisi au hasard dans le public. Au rythme d’un univers musical aux accents antillais et québécois, on y retrouve la signature irrévérencieuse et kitsch du Cirque Alfonse, joyeusement propice à tous les dérapages.

Vous êtes officiellement invités habillez-vous pour l’occasion comme pour un vrai mariage, on vous attend pour lancer le bouquet !

Véritable freak-show du cœur à l’esthétique des années 1970, ce spectacle festif et audacieux met chaque soir à l’honneur l’union d’un couple choisi au hasard dans le public. Au rythme d’un univers musical aux accents antillais et québécois, on y retrouve la signature irrévérencieuse et kitsch du Cirque Alfonse, joyeusement propice à tous les dérapages.

Vous êtes officiellement invités habillez-vous pour l’occasion comme pour un vrai mariage, on vous attend pour lancer le bouquet ! .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

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English :

A true “freak show of the heart” in the style of the 1970s, this festive and daring show celebrates the union of a couple chosen at random from the audience every night. Set to a musical mix of Caribbean and Quebecois influences, the show features Cirque Alfonse’s irreverent and kitschy signature style, which joyfully embraces all kinds of shenanigans.

You’re officially invited: dress up for the occasion as if for a real wedding—we’re waiting for you to toss the bouquet!

L’événement La Noce d’Alfonse Roubaix a été mis à jour le 2026-06-24 par Hauts-de-France Tourisme