La Noce d’Alfonse Roubaix
mardi 9 mars 2027 · Roubaix
Informations pratiques
Roubaix
La Noce d’Alfonse
31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-09 20:00:00
fin : 2027-03-10 21:25:00
Date(s) :
2027-03-09 2027-03-10
Véritable freak-show du cœur à l’esthétique des années 1970, ce spectacle festif et audacieux met chaque soir à l’honneur l’union d’un couple choisi au hasard dans le public. Au rythme d’un univers musical aux accents antillais et québécois, on y retrouve la signature irrévérencieuse et kitsch du Cirque Alfonse, joyeusement propice à tous les dérapages.
Vous êtes officiellement invités habillez-vous pour l’occasion comme pour un vrai mariage, on vous attend pour lancer le bouquet !
Véritable freak-show du cœur à l’esthétique des années 1970, ce spectacle festif et audacieux met chaque soir à l’honneur l’union d’un couple choisi au hasard dans le public. Au rythme d’un univers musical aux accents antillais et québécois, on y retrouve la signature irrévérencieuse et kitsch du Cirque Alfonse, joyeusement propice à tous les dérapages.
Vous êtes officiellement invités habillez-vous pour l’occasion comme pour un vrai mariage, on vous attend pour lancer le bouquet ! .
31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com
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English :
A true “freak show of the heart” in the style of the 1970s, this festive and daring show celebrates the union of a couple chosen at random from the audience every night. Set to a musical mix of Caribbean and Quebecois influences, the show features Cirque Alfonse’s irreverent and kitschy signature style, which joyfully embraces all kinds of shenanigans.
You’re officially invited: dress up for the occasion as if for a real wedding—we’re waiting for you to toss the bouquet!
L’événement La Noce d’Alfonse Roubaix a été mis à jour le 2026-06-24 par Hauts-de-France Tourisme
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