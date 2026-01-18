La Nocturne des Papes Avignon Urban Trail Avignon
samedi 2 mai 2026.
La Nocturne des Papes Avignon Urban Trail
Départ place du Palais des Papes Avignon Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02 21:30:00
Date(s) :
2026-05-02
Venez découvrir les monuments historiques de la ville en courant et exceptionnellement ouverts pour vous. Ambiance joyeuse et bonne humour seront au rendez-vous !
Départ place du Palais des Papes Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
English : La Nocturne des Papes Avignon Urban Trail
Come and (re)discover the City of the Popes from a whole new angle!
The 5th edition of this urban and nocturnal trail in Provence will take place on Saturday, May 3, 2025.
A convivial event combining sport, culture and heritage.
