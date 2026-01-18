La Nocturne des Papes Avignon Urban Trail Avignon

La Nocturne des Papes Avignon Urban Trail

Départ place du Palais des Papes Avignon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02 21:30:00

Date(s) :

2026-05-02

Venez découvrir les monuments historiques de la ville en courant et exceptionnellement ouverts pour vous. Ambiance joyeuse et bonne humour seront au rendez-vous !

Départ place du Palais des Papes Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

English : La Nocturne des Papes Avignon Urban Trail

Come and (re)discover the City of the Popes from a whole new angle!

The 5th edition of this urban and nocturnal trail in Provence will take place on Saturday, May 3, 2025.

A convivial event combining sport, culture and heritage.

