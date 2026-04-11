La Nocturne : soirée culturelle, théâtre, forge musicale, concert, Château de Belmont, Belmont

Informations pratiques

La Nocturne : soirée culturelle, théâtre, forge musicale, concert Samedi 19 septembre, 20h00 Château de Belmont Gers

Tarifs de la soirée : 15€ – tarif de soutien à l’association // 10€ – tarif plein // 8€ – tarif solidaire // gratuit – moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:58:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:58:00+02:00

Le Château de Belmont rouvre ses portes en soirée pour prolonger la découverte du site dans une ambiance conviviale et festive.

Dans la continuité de cette journée consacrée au patrimoine, à l’archéologie, à la biodiversité et aux savoir-faire anciens, venez découvrir des artistes engagés, comédiens et musiciens, qui vous transporteront à travers l’histoire et dans des ambiances musicales teintées de matières, de lumières et de rythmes dansants.

Venez à la rencontre du patrimoine à travers le spectacle vivant, avec :

Tapaillo – « Autour du Pot » : la posture de l’historien et l’histoire du vin (théâtre)

« Mauvais Esprit » : spectacle sonore et visuel à la frontière du concert et du rythme artisanal (Forge musicale)

Concert…

Sur place, une guinguette vous permettra de partager un verre, et une restauration sera proposée par plusieurs food trucks locaux.

Château de Belmont 1300 route de Bassoues 32190 Belmont Belmont 32190 Gers Occitanie 0648899391 https://www.chateauneufdespeuples.com/ https://www.facebook.com/cndp32/photos Le site du château de Belmont constitue un patrimoine remarquable datant du XVIIᵉ siècle, à la fois paysager, culturel et vivant. Dominant les Pyrénées depuis sa colline gasconne, il forme aujourd’hui un véritable îlot de biodiversité, héritier d’une connaissance fine du lieu et des savoir-faire qui ont contribué à son édification et à son évolution.

Depuis 2017, l’association Château Neuf des Peuples œuvre à la transmission de ces savoir-faire et s’attache à faire vivre et évoluer le site, tout en questionnant notre rapport au lieu, à son histoire et à la biodiversité. Elle explore notamment les enjeux de cohabitation entre les différentes espèces vivantes et interroge la manière dont nous pouvons, collectivement, habiter un lieu tout en préservant et en valorisant son patrimoine. Le site est uniquement accessible en voiture, un parking vous permettra de vous garer sur place.

Le Château de Belmont rouvre ses portes en soirée pour prolonger la découverte du site dans une ambiance conviviale et festive.

©laurent lainé