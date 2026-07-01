La nostalgie de l’acrobate – L’Association du Vide, Anna Tauber, Fragan Gehlker, Le Carré – Scène nationale Carré-Colonnes, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

La nostalgie de l’acrobate – L’Association du Vide, Anna Tauber, Fragan Gehlker Mercredi 17 février 2027, 20h00 Le Carré – Scène nationale Carré-Colonnes Gironde

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-17T20:00:00+01:00 – 2027-02-17T20:30:00+01:00

Fin : 2027-02-17T20:00:00+01:00 – 2027-02-17T20:30:00+01:00

En résidence à la Scène nationale Carré-Colonnes, L’Association du Vide*, portée par Anna Tauber et Fragan Gehlker, ouvre au public une étape de recherche de sa prochaine création : La Nostalgie de l’acrobate. Ce nouveau projet explore l’histoire du cirque, entre archives, acrobaties aériennes, récits intimes et mémoire collective. La sortie de résidence est pensée en deux temps : un premier temps avec une expérimentation au plateau de bascule et un second temps avec la projection Et j’aime à la fureur du réalisateur André Bonzel. La Nostalgie de l’acrobate convoque avec poésie et humour la mémoire d’un cirque disparu, pour mieux interroger celle d’aujourd’hui.

Le Carré – Scène nationale Carré-Colonnes Carré, Place de la République, St-Médard Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/programme/spectacle/la-nostalgie-de-l_acrobate-.htm »}]

Ce nouveau projet explore l’histoire du cirque, entre archives, acrobaties aériennes, récits intimes et mémoire collective.

Collage Association du Vide