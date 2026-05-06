La note antique, Site archéologique d’Olbia, Hyères

La note antique Samedi 13 juin, 16h00 Site archéologique d’Olbia Var

Sur réservation via la billetterie en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

Entre passé et présent, les musiciens Cyrille Marche (bassiste) et Alain Angeli (Saxophoniste) vous feront découvrir dans un jeu de miroirs, des instruments vieux de deux mille ans. Ils conteront les récits mythologiques sur l’origine de nos instruments à cordes et à vent et leurs évolutions. Comment Hermès a inventé la lyre ? Pourquoi Athéna n’aimait pas le aulos ? Un concert ludique où dialoguent instruments antiques et modernes sous le regard des mythes et des dieux.

Durée : 1 h 10

Site archéologique d’Olbia Route de l’Almanarre, 83400 Hyères, France Hyères 83400 L’Almanarre Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33494007908 https://hyeres.fr/presentation-site-olbia [{« owner »: {« uid »: 49952113, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-05-06T09:36:08.335Z », « data »: [{« eventDuration »: 90, « bookingContact »: « lrobert@mairie-hyeres.com », « response »: {« passId »: 410142135, « isPending »: false, « addressId »: 699078}, « venueId »: 152004, « description »: « linked desc », « category »: « CONCERT », « operation »: « create », « musicType »: « JAZZ-OTHER », « appliedAt »: « 2026-05-06T09:36:08.057Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2294340, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-05-06T09:36:08.179Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 458438871, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 5, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1781359200000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-05-06T09:36:08.334Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/410142135 »}] Située sur un léger promontoire en bord de mer, Olbia est l’unique témoin, conservé dans l’intégralité de son plan, d’un réseau de colonies-forteresses grecques, fondées par Marseille à partir du IVe s. av. J.-C.

Citoyens de Marseille, les premiers Olbiens étaient des soldats-colons, pêcheurs, agriculteurs et avaient comme mission principale de sécuriser le commerce maritime.

Les vestiges mis au jour permettent aux visiteurs de comprendre l’évolution urbaine d’une ville antique sur 1000 ans. On y trouve fortifications, rues aménagées avec égouts et trottoirs, puits collectif, îlots d’habitations divisés en maisons, boutiques, thermes, sanctuaires, etc.

Les vestiges d’une abbaye médiévale, Saint-Pierre de l’Almanarre, ont également été découverts sur le site. De Hyères D559 direction Carqueiranne, ou autocar ligne 39 au départ de la gare routière. Stationnement gratuit au niveau du rond-point de l’Almanarre.

Entre passé et présent, les musiciens Cyrille Marche (bassiste) et Alain Angeli (Saxophoniste) vous feront découvrir dans un jeu de miroirs, des instruments vieux de deux mille ans. Ils conteront les…

© ougarit