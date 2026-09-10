La Noue : Mon quartier, nos mémoires, Au Petit Paris, Saint-Dizier

Informations pratiques

La Noue : Mon quartier, nos mémoires 19 et 20 septembre Au Petit Paris Haute-Marne

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

La Société des Lettres de Saint-Dizier vous invite à partager vos souvenirs du quartier de La Noue. Venez découvrir un projet de collecte & de valorisation des mémoires des habitants.

Au Petit Paris 478 avenue de la République, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est https://baraupetitparis.wixsite.com/bar-au-petit-paris https://www.facebook.com/baraupetitparis;https://www.instagram.com/baraupetitparis/?hl=fr La maison de Marcel Dhièvre est une demeure décorée dans le style Art naïf, située à Saint-Dizier (52). Elle est inscrite au titre des monuments historiques depuis 1984 et a été rénovée en 2012. Le bâtiment a d’abord été sauvé par Katy Couprie, artiste bragarde et parisienne, avant d’être racheté par la mairie de Saint-Dizier.

En 2018-2019, une association (Au Petit Paris) et la mairie décident ensemble de réhabiliter la maison et d’en faire un bar associatif. La rénovation est dirigée par l’architecte et urbaniste Charlotte Lurat. L’ensemble de la structure du bâtiment est rénové et une extension est construite.

Durant les JEP, la Société des Lettres de Saint-Dizier vous invite à partager vos souvenirs du quartier de La Noue. Venez découvrir un projet de collecte & de valorisation des mémoires des habitants.

© Bar au Petit Paris