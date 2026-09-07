La Noue : Mon quartier, nos mémoires, Bar Au Petit Paris 478 Avenue de la République 52100 Saint-Dizier, Saint-Dizier

Informations pratiques

La Noue : Mon quartier, nos mémoires 26 et 27 septembre Bar Au Petit Paris 478 Avenue de la République 52100 Saint-Dizier Haute-Marne

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T14:00:00+02:00 – 2026-09-27T19:00:00+02:00

Durant les JEP, la Société des Lettres de Saint-Dizier vous invite à partager vos souvenirs du quartier de La Noue. Venez découvrir un projet de collecte & de valorisation des mémoires des habitants.

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Durant les JEP, la Société des Lettres de Saint-Dizier vous invite à partager vos souvenirs du quartier de La Noue. Venez découvrir un projet de collecte & de valorisation des mémoires des habitants.

© Bar au Petit Paris