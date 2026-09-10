La nourriture à la table du maître-tapissier Guillaume Werniers – « Que mangeait on au temps de Guillaume Werniers ? », Musée de l’Hospice Comtesse, Lille
jeudi 15 octobre 2026 · Musée de l'Hospice Comtesse · Lille
Informations pratiques
La nourriture à la table du maître-tapissier Guillaume Werniers – « Que mangeait on au temps de Guillaume Werniers ? » Jeudi 15 octobre, 18h00 Musée de l’Hospice Comtesse Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-15T18:00:00+02:00 – 2026-10-15T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-15T18:00:00+02:00 – 2026-10-15T20:00:00+02:00
Comme un écho à l’exposition « Trésors de laine et de soie » qui vient tout juste de s’achever… La nourriture à la table du maître-tapissier Guillaume Werniers – « Que mangeait on au temps de Guillaume Werniers ? »
Navets, raves, topinambours, la poule au pot…le service à la Française au 18e siècle. Par Christian Moinet, président des Amis des musées de Lille
Musée de l’Hospice Comtesse 32, rue de la Monnaie 59000 Lille Lille 59021 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 28 36 84 00 http://mhc.lille.fr https://www.lille.fr/Le-Musee-de-l-Hospice-Comtesse;https://www.facebook.com/museehospicecomtesse/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=094c2f2b-98d4-406f-899b-890d2be9e6f2;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=094c2f2b-98d4-406f-899b-890d2be9e6f2;https://www.instagram.com/museehospicecomtesse/;https://www.linkedin.com/company/101684415/admin/feed/posts/ Situé dans le coeur historique de Lille et fondé en 1237 par la Comtesse Jeanne de Flandre, l’Hospice Comtesse abrite un musée d’art et d’histoire de la ville, de l’Ancien Régime à la Révolution Française. Patrimoine emblématique, la cour d’honneur de cet ancien hôpital offre un panorama de l’art de bâtir à Lille du XVe au XVIIIe siècle. Les collections et les salles d’ambiance telles que la cuisine, le réfectoire ou la lingerie, rappellent la vocation hospitalière du lieu et évoquent toute l’intimité d’une maison flamande des siècles passées. La prestigieuse salle des malades accueille, une à deux fois par an, les expositions temporaires. A 15 min à pied des gares SNCF Lille-Flandres et Lille-Europe / A 10 min à pied de la station de métro Rihour (ligne 1) / La navette du Vieux-Lille (arrêt à la demande) / Station V’Lille à proximité
Dans le cadre de la semaine du goût, une conférence qui met l’eau à la bouche.
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