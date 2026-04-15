La nouvelle piscine de Villejean est ouverte !, Piscine de Villejean, Rennes

La nouvelle piscine de Villejean est ouverte ! Dimanche 26 avril, 09h00 Piscine de Villejean Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 5,70€; réduit: 2,45€ l’entrée pour les moins de 18 ans; sortir: 0,80€ l’entrée par adulte et 0,55€ l’entrée par enfant; Entrée gratuite pour les moins de 5 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T13:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T09:00:00+02:00 – 2026-04-26T13:00:00+02:00

Familles, étudiants, clubs sportifs, nageurs débutants… la nouvelle piscine de Villejean a ouvert ses portes à toutes et tous depuis le 2 mars dernier. Pensé comme un lieu de vie autant que comme un équipement sportif, ce nouvel espace est à la fois ludique et dynamique.

L’ambition est claire : ouvrir un lieu attractif, accessible et convivial, particulièrement pour les familles et les jeunes. Un endroit où l’on vient faire du sport, mais aussi passer un bon moment. Un lieu de loisirs pour celles et ceux qui ne partent pas forcément en vacances, et qui peuvent ici trouver un air d’évasion tout près de chez eux.

Voici ce qui vous attend dans ce nouvel espace aquatique rennais !

Un terrain de jeu aquatique

Une pataugeoire de 50 m² pour les tout-petits ;

Un splashpad (aire de jeux aquatiques) de 100 m², parfait pour les jeux d’eau en famille ;

Deux toboggans tubés intérieurs qui promettent fous rires et descentes effrénées avec ses bandes de lumière et son option bruitage : jungle, illusion ou océan ! 65 m pour le « familial » et 54 m pour le plus « sportif » . À vous de faire le choix avant d’entamer la descente.

Un bassin polyvalent de 300m2 avec 2 lignes de nage à contre-courant, une zone détente : bancs de massage, cols de cygne..

Un bassin sportif : 25 x 15 m avec 6 lignes d’eau

Dès les vacances de Pâques, des espaces de jeux extérieurs viendront compléter l’offre avec un deuxième splashpad de 300 m², pour encore plus d’éclaboussures et de rires, ainsi qu’un pentagliss à 4 couloirs pour des descentes endiablées entre amis ou en famille.

Puis, à l’approche de l’été, courant juin, place à la détente en plein air : dès les beaux jours, on pourra poser sa serviette au solarium végétal ou s’installer sur la plage minérale pour profiter du soleil. De quoi savourer pleinement la belle saison, entre sport, jeux et moments de relaxation.

Piscine de Villejean 1 parvis François André 35700 Rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://culture-sport.metropole.rennes.fr/organisations/future-piscine-de-villejean/ »}]

Familles, étudiants, clubs sportifs, nageurs débutants… la nouvelle piscine de Villejean ouvre ses portes à toutes et tous. Pensé comme un lieu de vie autant que comme un équipement sportif, ce nou… Loisirs Sport

Arnaud Loubry