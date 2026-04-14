La nuit au rythme des animaux, Musée de la Loire – Cosne-Cours-sur-Loire, Cosne-Cours-sur-Loire

La nuit au rythme des animaux Samedi 23 mai, 19h30 Musée de la Loire – Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Comme chaque année le musée de la Loire s’habille de lumière pour la Nuit européenne des musées et vous accueille gratuitement de 19h30 à 23h.

Cet évènement européen constitue un temps fort incontournable de la vie du musée, il est également unique en son genre car il offre à tous la possibilité de découvrir les collections entre chiens et loups, à l’heure aussi où tous les chats sont gris ! Justement cette année, l’exposition ARTnimal formera comme un totem pour tous les noctambules, simples curieux, habitués des expositions ou sensibles à l’art. L’occasion d’une découverte vespérale des œuvres rassemblées qui témoignent de l’évolution du rapport que l’Homme a entretenu avec le règne animal.

La compagnie bisontine Les animaux de la compagnie proposera une balade animale, invitant les spectateurs à se mettre à l’affût de l’apparition de nos voisins de tous poils dans les couloirs du musée. Elle fera résonner de ses boyaux et ses panses (instruments à cordes, cornemuses et cordes vocales) l’exposition ARTnimal aux sons des traditions orales du Centre France pour faire sentir le temps d’avant les machines où la musique rythmait un temps de travail en lien avec l’animal.

Lors de cette même nuit vous pourrez enfin répondre favorablement à l’invitation des élèves de 5ème du collège Tillier de Cosne-Cours-sur-Loire dans le cadre du dispositif conjoint, Education Nationale et Ministère de la Culture, « La classe, l’œuvre ! ». Ils vous attendent… ils ont concocté rien que pour vous un jeu à indices dans l’exposition.

Alors, laissez-vous emporter par la magie d’une nuit au musée !

Musée de la Loire – Cosne-Cours-sur-Loire Place de la Résistance 58200 Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Cosne-sur-Loire Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386267102 https://www.museedelaloire.fr https://www.instagram.com/museedelaloire/;https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_de_la_Loire;https://www.youtube.com/@museedelaloire9172 Situé en Bourgogne, sur les bords de Loire, le musée présente deux collections distinctes : le témoignage de nombreuses activités humaines liées à l’un des plus grands fleuves d’Europe, ainsi qu’une collection de peintures modernes.

Ses collections sont présentées dans un cadre remarquable : l’ancien couvent des Augustins de la ville et son corps de garde attenant. Datant du XVIIe siècle, tous deux sont inscrits à l’inventaire des monuments historiques.

Le musée de la Loire bénéficie de l’appellation « Musée de France » du Ministère de la Culture.

Évoquée par des peintures de paysages du début du XXe siècle, des faïences et des objets du quotidien, la Loire est présentée sous son aspect ethnographique.

Après une rapide introduction sur le lien entre le fleuve et les hommes au cours de l’histoire, le visiteur se retrouve plongé au cœur des métiers d’autrefois.

Dans la première salle du musée, mariniers, lavandières, haleurs ou encore tireurs de sable sont évoqués à travers leurs outils du quotidien, des photographies, des peintures, et rappellent l’importance qu’avait la Loire dans les siècles passés.

De nombreuses faïences sont également exposées et illustrent l’importance de cette production dans les environs, ainsi que son lien avec la pêche et la navigation.

Les croyances et les dévotions ne sont pas en reste : saint Nicolas, patron des mariniers, ou Ver-Vert, célèbre perroquet de Nevers imaginé par le jésuite Gresset, ont leur place dans les vitrines de cette pièce.

La salle suivante expose de très belles maquettes des différents bateaux de Loire, visibles de l’extérieur grâce à un passage vitré : chaland, sapines et Inexplosible. La navigation fluviale est évoquée à travers les différentes embarcations, les marchandises transportées ou encore l’émergence des canaux le long de la Loire.

La collection de peintures modernes, issue du legs d’Emile Loiseau et enrichie grâce à des achats réguliers, réunit les œuvres de quelques grands noms de l’Ecole de Paris (1910–1925) dont Vlaminck, Dufy, Utrillo, Derain et Manguin.

Ce legs, composé d’œuvres issues de la peinture moderne, fut constitué par Emile Loiseau, amateur d’art éclairé. Il est composé d’une trentaine d’artistes, soit plus de soixante œuvres. La collection apporte également une lisibilité historique sur les années 1900 à 1920, sur la production d’artistes, exilés pour la plupart, attirés par la capitale des arts : Epstein, Krémègne, Soudeïkine ou encore Chagall.

Située au premier étage du musée et répartie sur 3 espaces, cette collection compte également les œuvres d’artistes comme Le Scouezec, La Villéon, Harpignies, Burkhalter, Utter et Zingg. Plein tarif : 3,50 € Tarif réduit : 2 € (plus de 65 ans, détenteurs de la carte « Famille nombreuse », groupe à partir de 10 personnes, adhérents d’une association cosnoise ou membres d’une association des musées de la Nièvre) Gratuit : le premier dimanche de chaque mois, moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, adhérents de l’association des Amis du musée, enseignants en activités pédagogiques, bénéficiaires de la CMU, détenteurs des cartes Pass Culture, Avantages Jeunes Bourgogne-Franche-Comté, CNAS, CMI.

Le musée de la Loire s’habille de lumière pour la Nuit européenne des musées et vous accueille gratuitement de 19h30 à 23h. Déambulation musicale et théâtrale et jeu à indices dans l’exposition.

©Loïc Nys