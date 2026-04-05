Informations pratiques

Saint-Geniez-ô-Merle

La nuit de la chauve-souris aux Tours de Merle

Saint-Geniez-ô-Merle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 20:00:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-07-09 2026-08-10

Aux Tours de Merle, les chauves-souris sont nos alliées de la nuit ! Christophe Lagorsse, animateur Natura 2000 et passionné de chiroptères, vous invite à percer les secrets de ces étonnants mammifères volants lors d’une conférence captivante. Puis, à la tombée du jour, suivez-le sur les sentiers des Tours pour une promenade crépusculaire à la rencontre des reines discrètes de la nuit — à voir, et surtout à écouter. À partir de 8 ans. Prévoir une lampe de poche ! Sur réservation .

Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 22 31

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English : La nuit de la chauve-souris aux Tours de Merle

L’événement La nuit de la chauve-souris aux Tours de Merle Saint-Geniez-ô-Merle a été mis à jour le 2026-06-25 par Corrèze Tourisme