Visite guidée des Tours de Merle

Saint-Geniez-ô-Merle Corrèze

Tarif : – – 7.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-04-05 2026-05-04 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-11 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-17 2026-05-18 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-25 2026-05-27 2026-05-28

Plongez dans l’histoire avec l’incontournable visite guidée arpentez les chemins du castrum

et découvrez l’histoire médiévale des Tours de Merle, de ses habitants et de son

environnement naturel en compagnie d’une guide costumée

A partir de 6 ans, sur réservation, durée 1h30 .

Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 22 31 contact@toursdemerle.fr

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English : Visite guidée des Tours de Merle

L’événement Visite guidée des Tours de Merle Saint-Geniez-ô-Merle a été mis à jour le 2026-03-19 par Corrèze Tourisme