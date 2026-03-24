Les Tours de Merle les apprentis archéologues Saint-Geniez-ô-Merle
Les Tours de Merle les apprentis archéologues Saint-Geniez-ô-Merle lundi 6 avril 2026.
Les Tours de Merle les apprentis archéologues
Saint-Geniez-ô-Merle Corrèze
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-04-06 2026-05-09 2026-05-15
Le temps d’un après-midi, vivez une visite immersive pour découvrir les secrets enfouis des Tours de Merle ! Mettez-vous dans la peau d’un archéologue et découvrez le site médiéval des Tours de Merle sous un autre angle. Apprenez à regarder différemment les vestiges et leurs détails puis sortez vos plus beaux outils pour rejoindre le chantier de fouilles installé pour l’occasion et faites preuve de patience pour mettre au jour de nombreux secrets ! .
Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 22 31
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English : Les Tours de Merle les apprentis archéologues
L’événement Les Tours de Merle les apprentis archéologues Saint-Geniez-ô-Merle a été mis à jour le 2026-03-19 par Corrèze Tourisme
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