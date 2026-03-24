Visite théâtralisée des Tours de Merle

Saint-Geniez-ô-Merle Corrèze

Tarif : – – 9.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-04-07 2026-05-08 2026-05-16 2026-05-24

Laissez-vous conter l’histoire des Tours de Merle avec la rocambolesque visite théâtralisée. Prenez votre machine à voyager dans le temps et plongez en plein cœur du Moyen âge ! Iolande de Biorc vous invite à la suivre en cette journée de l’an 1357 et à découvrir les secrets des Tours de Merle et de ses habitants !

A partir de 6 ans, durée 1h15 .

Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 27 67

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English : Visite théâtralisée des Tours de Merle

L’événement Visite théâtralisée des Tours de Merle Saint-Geniez-ô-Merle a été mis à jour le 2026-03-19 par Corrèze Tourisme