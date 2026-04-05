Informations pratiques

Saint-Geniez-ô-Merle

Visite théâtralisée en soirée des Tours de Merle

Saint-Geniez-ô-Merle Corrèze

Tarif : – – 11 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 19:00:00

fin : 2026-07-15 20:30:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

À la lueur d’un coucher de soleil et au cœur d’un site ouvert rien que pour vous,

laissez-vous conter l’histoire des Tours de Merle avec la rocambolesque visite

théâtralisée. Allez à la rencontre d’une lointaine habitante des Tours de Merle,

cheminez à travers le temps et dans une ambiance magique et privilégiée, découvrez

l’histoire de la forteresse

A partir de 6 ans, sur réservation .

Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 22 31

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English : Visite théâtralisée en soirée des Tours de Merle

L’événement Visite théâtralisée en soirée des Tours de Merle Saint-Geniez-ô-Merle a été mis à jour le 2026-06-24 par Corrèze Tourisme