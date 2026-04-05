Visite théâtralisée en soirée des Tours de Merle Saint-Geniez-ô-Merle
mercredi 8 juillet 2026 · Saint-Geniez-ô-Merle
Informations pratiques
Saint-Geniez-ô-Merle
Visite théâtralisée en soirée des Tours de Merle
Saint-Geniez-ô-Merle Corrèze
Tarif : – – 11 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 19:00:00
fin : 2026-07-15 20:30:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
À la lueur d’un coucher de soleil et au cœur d’un site ouvert rien que pour vous,
laissez-vous conter l’histoire des Tours de Merle avec la rocambolesque visite
théâtralisée. Allez à la rencontre d’une lointaine habitante des Tours de Merle,
cheminez à travers le temps et dans une ambiance magique et privilégiée, découvrez
l’histoire de la forteresse
A partir de 6 ans, sur réservation .
Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 22 31
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English : Visite théâtralisée en soirée des Tours de Merle
L’événement Visite théâtralisée en soirée des Tours de Merle Saint-Geniez-ô-Merle a été mis à jour le 2026-06-24 par Corrèze Tourisme
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