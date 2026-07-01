La nuit de la chauve-souris, museum d’histoire naturel de Toulouse, Toulouse

Informations pratiques

La nuit de la chauve-souris Vendredi 28 août, 20h00 museum d’histoire naturel de Toulouse Haute-Garonne

Gratuit sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T20:00:00+02:00 – 2026-08-28T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T20:00:00+02:00 – 2026-08-28T22:00:00+02:00

Créatures nocturnes discrètes mais bien présentes autour de nous, les chauves-souris fascinent par leurs particularités d’adaptations biologiques perfectionnées ! En France, toutes les espèces et leurs habitats sont protégés par la loi, pourtant les populations déclinent à cause de la disparition de leurs gîtes et de leurs proies.

Participez à une conférence interactive et ludique où une expérience de jeu de rôle vous sera proposé pour mieux les connaître, puis nous partirons en balade nocturne dans le Jardin des Plantes à la découverte du monde très sonore des chauves-souris grâce à des détecteurs à ultrasons, les Batbox.

En partenariat avec le Muséum d’Histoire Naturel de Toulouse

museum d’histoire naturel de Toulouse 35 All. Jules Guesde, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie

Conférence animée et excursion nocturne. Biodiversité Nuit

Xavier Pessey