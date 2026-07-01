UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Toulouse

La nuit de la chauve-souris, museum d’histoire naturel de Toulouse, Toulouse

vendredi 28 août 2026 · museum d'histoire naturel de Toulouse · Toulouse

La nuit de la chauve-souris, museum d’histoire naturel de Toulouse, Toulouse

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Lieu
museum d'histoire naturel de Toulouse
Adresse
35 All. Jules Guesde, 31000 Toulouse
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
Gratuit sans inscription

La nuit de la chauve-souris Vendredi 28 août, 20h00 museum d’histoire naturel de Toulouse Haute-Garonne

Gratuit sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T20:00:00+02:00 – 2026-08-28T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-28T20:00:00+02:00 – 2026-08-28T22:00:00+02:00

Créatures nocturnes discrètes mais bien présentes autour de nous, les chauves-souris fascinent par leurs particularités d’adaptations biologiques perfectionnées ! En France, toutes les espèces et leurs habitats sont protégés par la loi, pourtant les populations déclinent à cause de la disparition de leurs gîtes et de leurs proies.
Participez à une conférence interactive et ludique où une expérience de jeu de rôle vous sera proposé pour mieux les connaître, puis nous partirons en balade nocturne dans le Jardin des Plantes à la découverte du monde très sonore des chauves-souris grâce à des détecteurs à ultrasons, les Batbox.
En partenariat avec le Muséum d’Histoire Naturel de Toulouse

museum d’histoire naturel de Toulouse 35 All. Jules Guesde, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie
Conférence animée et excursion nocturne. Biodiversité Nuit

Xavier Pessey

À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)