La nuit de la Chouette, sortie nature RISCLE Riscle

La Nuit de la Chouette Une sortie nature insolite au crépuscule

Quand la nuit tombe, un monde fascinant s’éveille… Marc vous invite à plonger dans l’univers mystérieux des chouettes et de leurs compagnons de la vie nocturne. Entre ombres et chuchotements, découvrez leurs secrets, écoutez leurs chants et apprenez à mieux connaître ces discrets habitants de nos campagnes.

Une expérience unique en pleine nature

Munissez-vous de votre lampe frontale et partez à leur rencontre lors d’une balade nocturne immersive. Observez, écoutez et laissez-vous surprendre par la richesse insoupçonnée de la nuit !

Une aventure sensorielle inoubliable pour petits et grands, à ne pas manquer !

Inscription obligatoire.

RISCLE Ecocentre Pierre et Terre Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 89 28 communication@pierreetterre.org

English :

The Night of the Owl? An unusual nature outing at dusk

When night falls, a fascinating world awakens? Marc invites you to plunge into the mysterious world of owls and their nocturnal companions. Between shadows and whispers, discover their secrets, listen to their songs and learn more about these discreet inhabitants of our countryside.

? A unique experience in the heart of nature

Grab your headlamp and set off on an immersive nocturnal walk. Observe, listen and be surprised by the unsuspected richness of the night!

An unforgettable sensory adventure for young and old, not to be missed!

Registration required.

