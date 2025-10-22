La Nuit de la Danse Théâtre Comoedia Marmande

La Nuit de la Danse Théâtre Comoedia Marmande dimanche 26 juillet 2026.

La Nuit de la Danse

Théâtre Comoedia 32 Rue Léoplod Faye Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : 45 – 45 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

4ème édition de la Nuit de la Danse

4ème édition de la Nuit de la Danse

La Nuit de la Danse est une soirée de gala prestigieuse qui réunit de jeunes danseurs préprofessionnels provenant des meilleures écoles et académies de danse dans le monde et participant à un stage intensif, l’Exclusive International Ballet Program, sous la direction artistique de Thomas Gallus. Pour cette soirée de gala, la venue exceptionnelle de Danseurs Étoiles et Solistes de compagnies internationales reconnus telles que le ballet de l’Opéra National de Paris et le Ballet de l’Opéra de Vienne , pour n’en citer que quelques-unes. .

Théâtre Comoedia 32 Rue Léoplod Faye Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44

English : La Nuit de la Danse

3rd edition of Nuit de la Danse

German : La Nuit de la Danse

3. Ausgabe der Nuit de la Danse (Nacht des Tanzes)

Italiano :

4a edizione della Nuit de la Danse

Espanol : La Nuit de la Danse

3ª edición de Nuit de la Danse

L’événement La Nuit de la Danse Marmande a été mis à jour le 2025-10-22 par OT Val de Garonne