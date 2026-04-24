La Nuit de la Force, Musée Saint-Raymond, Toulouse

La Nuit de la Force Samedi 23 mai, 19h00 Musée Saint-Raymond Haute-Garonne

Entrée gratuite pour tou le monde. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Le temps d’une nuit, l’Histoire et la Science-fiction vont se rencontrer dans un cross-over audacieux.

Le musée vous invite à un événement tout particulier où les lieux seront habités, investis et habillés : un voyage tout à la fois dans le temps et l’espace, avec des étoiles plein les yeux…

Le temps de la paix a commencé pour la Gaule. Avec la destruction de l’alliance rebelle, l’armée impériale contrôle les frontières et refoule les Barbares hors des limites de la civilisation. Après avoir échappé à la redoutable Legio VIII Augusta, Lucius Caelo Ambulat mène la résistante gallo-romaine, et a établi une nouvelle base pas si secrète que ça à Tolosa, aux confins de la bordure extérieure de la Narbonnaise. Octavus, devenu le seigneur Sith Darth Augustus, hanté par l’idée de former un empire millénaire, lance une vaste campagne de romanisation auprès des populations de la Gaule.

L’association L’Enclave du Dernier Ordre proposera des démonstrations de combats au sabre laser (combats sportifs, combats chorégraphiés improvisés, initiation du public). Les cosplayers de Hobos Cosplay seront présents toute la soirée. Une belle occasion de vous faire prendre en photo par Nicolas Pebayle en leur compagnie.

Un événement pour tous les padawans imaginé par l’équipe d’Ewoks du musée et le Gungan Albin Warette, et réalisé par la compagnie millimétrée / collectif Culture en mouvements.

Musée Saint-Raymond 1ter Place Saint Sernin, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 0561223144 https://saintraymond.toulouse.fr Ce collège, grâce aux restaurations exécutées par Viollet-le-Duc, est l’un des témoins de la vie universitaire à Toulouse au Moyen-Age. Ces collèges, autrefois nombreux, furent créés au XIVe siècle pour recevoir les étudiants trop pauvres, qui y trouvaient un logement avec bourse d’étude. Reconstruit en 1523 par l’architecte Louis Privat, l’édifice maintient la tradition du gothique méridional toulousain, architecture de briques caractéristique avec faux mâchicoulis et ouvertures en chemin de ronde sous le toit. Les restaurations menées par Viollet-le-Duc en 1870-1871, n’ont pas altéré le caractère de l’édifice. Métro ligne A : Capitole Métro ligne B : Jeanne-d’Arc

Le temps d’une nuit, l’Histoire et la Science-fiction vont se rencontrer dans un cross-over audacieux.

© Guillaume Lamarque/Mairie de Toulouse