La Nuit de l’Instant / La Traversée Photographique, Les Ateliers de l’Image, Marseille

Informations pratiques

La Nuit de l’Instant / La Traversée Photographique 25 – 27 septembre Les Ateliers de l’Image Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T12:00:00+02:00 – 2026-09-25T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-27T12:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00

Imaginé par le Centre Photographique Marseille, cet événement s’installe à l’occasion du Bicentenaire de la Photographie dans différentes villes de France valorisant le temps d’une nuit l’image fixe et en mouvement dans des lieux hors du commun. Cette proposition se déploie à Marseille, Lorient, Strasbourg, Rémire-Montjoly (Guyane), Le Vigan ( Cévennes).

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À Marseille, le Centre Photographique Marseille (association Les ateliers de l’image), propose un rendez-vous culturel dédié à la photographie sous toutes ses formes, sur la la forme d’un parcours artistique diurne et nocturne investissant des lieux inattendus du tissu urbain marseillais.

Sa vocation est double : faire découvrir au grand public une sélection rigoureuse d’œuvres photographiques et contribuer à la redécouverte vivante des quartiers qui l’accueillent. En s’extrayant des espaces d’art traditionnels, La Nuit de l’Instant crée une expérience culturelle accessible, festive et en lien direct avec le territoire.

La 11ème édition marseillaise invite le public à explorer une dizaine de lieux différents dans le 2ème arrondissement de Marseille, pour une déambulation festive sous le signe du Bicentenaire de la Photographie, en créant un dialogue entre l’œuvre et son environnement. Vous découvrirez la programmation dans des écoles, restaurants, centres sociaux, ateliers d’artistes, galeries, bars… et autres lieux surprises qui composeront le parcours.

La nuit de l’instant investira, sur un même week-end, le Centre Photographique Marseille (74 rue de la Joliette, 13002 Marseille), Urban Gallery (9 Rue Mazenod, 13002 Marseille) et PAC le lieu (20 rue Saint-Antoine, 13002 Marseille).

Ce projet est réalisé dans le cadre de la Traversée Photographique, un programme d’événements proposé par le réseau Diagonal labellisé Bicentenaire de la Photographie par le ministère de la Culture et s’inscrit dans la programmation officielle du 1er septembre 2026 au 30 septembre 2027.

Les Ateliers de l’Image 74 Rue de la joliette, 13002 Marseille, France Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0491904676 https://www.centrephotomarseille.fr Métro Ligne 2 : Station Joliette (Sortie rue de la république). Tram 2 et 3 / Bus 55 et 82 : Arrêt République-Dames.

Imaginé par le Centre Photographique Marseille, cet événement s’installe à l’occasion du Bicentenaire de la Photographie dans différentes villes de France valorisant le temps d’une nuit l’image fixe …

Vue de l’installation Silently Blowing Almost Every Building on de Marc Lathuillière, La Nuit de l’Instant 2016 © Les ateliers de l’image / Centre Photographique Marseille.