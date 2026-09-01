La nuit de l’instant Marseille 2e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 2e Arrondissement

La nuit de l’instant

Du vendredi 25 au dimanche 27 septembre 2026.

En fonction du programme. divers lieux dans le 2è arrondissement Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-25

La Nuit de l’instant 2026 propose une nouvelle formule. La programmation se multiplie sur le territoire.

Forte volonté de soutenir la création contemporaine et d’explorer les formes élargies de la photographie.

L’édition 2026 se tiendra les 25, 26 et 27 septembre 2026, elle invite le public à explorer une dizaine de lieux différents dans le 2ème arrondissement de Marseille, pour une déambulation festive sous le signe du Bicentenaire de la Photographie, en créant un dialogue entre l’œuvre et son environnement de midi à minuit le vendredi et le samedi, et de midi à 18h le dimanche.



La Nuit de l’Instant s’appuie sur un réseau de lieux partenaires qui participent pleinement à la construction du parcours écoles, centres sociaux, ateliers d’artistes, galeries, restaurants ou encore bars accueillent les oeuvres et contribuent à ancrer l’événement dans la vie du quartier.

Cette diversité de lieux permet de proposer une déambulation au plus près des espaces du

quotidien, favorisant une rencontre directe entre les oeuvres, les artistes et les publics.

D’autres lieux viendront prochainement compléter cette sélection et enrichir le parcours. Cette déambulation s’appuiera autour de trois lieux principaux Urban Gallery, PAC Le Lieu et le CPM.



Elle marque également le retour du Prix de La Nuit de l’Instant, qui viendra récompenser plusieurs artistes dans le cadre de l’événement marseillais.



Cet évènement s’inscrit dans La Traversée Photographique, un parcours photographique national développé par le réseau Diagonal. Ce projet est labellisé Bicentenaire de la Photographie par le ministère de la Culture et s’inscrit dans la programmation officielle du 1er septembre 2026 au 30 septembre 2027.

La Nuit de l’Instant est organisée grâce au soutien de la DRAC PACA, du réseau Diagonal et de la délégation du Québec à Paris.

En partenariat avec le Centre VU à Québec City, , le PAC, Urban Gallerie, le Festival Allez Savoir, le Frac Sud, et le CNAP ; mais aussi La Chambre et Stimultania (Strasbourg), Le Lieu (Lorient) et Maz (Guyane) .

divers lieux dans le 2è arrondissement Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 90 46 76 contact@centrephotomarseille.fr

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English :

La Nuit de l’instant 2026 is introducing a new format. The program is expanding across the region.

It is strongly committed to supporting contemporary artistic creation and exploring expanded forms of photography.

L’événement La nuit de l’instant Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille