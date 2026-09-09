La Nuit des bibliothèques à Pierre Veilletet, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Pierre Veilletet · Bordeaux
Informations pratiques
La Nuit des bibliothèques à Pierre Veilletet Samedi 3 octobre, 18h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde
Entrée libre sauf mention contraire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T22:00:00+02:00
Ne manquez pas l’occasion de venir ouvrir un nouveau chapitre de la saga Nuit des Bibliothèques, concocté pour vous comme une plongée dans un livre d’aventure. Vous pourrez y croiser Willy Wonka, Ewilan, des loups, des sorciers, un Chapelier fou, des dinosaures, le plus grand des fabulistes, des clowns à bulles, et même des personnages de romans photos… Pour que l’histoire vous transporte, spectacles, jeux, ateliers créatifs, lectures et surprises s’enchaîneront tout au long de la soirée jusqu’au concert final de Julien Loko Irish Band. Une expérience que vous n’oublierez pas !
Food-truck positionné devant la bibliothèque à partir de 18h.
Embarqués en imaginaire, par la Cie Enchantier théâtre
Un voyage dans les souvenirs de lectures d’enfance.
De 18h à 18h30, tout public
Ta vie sur pattes, par la Cie Lallaloba
Conte gestuel sur les pas du loup.
De 18h à 18h30, à partir de 4 ans, sur inscription
Chapelier fou
Atelier créatif pour les petits.
De 18h30 à 20h45, à partir de 6 ans
Baguettes de sorcier
Atelier créatif pour les petits.
De 18h30 à 20h45, à partir de 6 ans
Grimoires et potions
Atelier créatif pour les petits.
De 18h30 à 20h45, à partir de 6 ans
Sur les traces d’Ewilan
Jeu de piste à énigmes dans l’univers d’Ewilan
De 18h30 à 20h45, à partir de 10 ans
Jurassic Park
Immersion en 3D au milieu d’effrayants dinosaures.
De 18h30 à 20h45, tout public à partir de 10 ans
Roman photo
Devenez le héros d’un roman-photo kitschissime.
De 18h30 à 20h45, pour adultes, sur inscription
Exposition de croquis de Thibaut Soulcié, dessinateur de presse et de BD
Thibaut Soulcié est le parrain de cette nuit des bibliothèques !
De 18h à 22h, tout public
Grand quiz
Testez vos connaissances sur les romans cultes.
De 18h30 à 19h, tout public à partir de 8 ans
Chorégraphie oompa-loompas
Entrez dans la danse des amoureux du chocolat.
De 18h30 à19h30, à partir de 4 ans
Lectures d’outre-tombe
Invoquez un maître de l’horreur pour une histoire.
De 18h30 à 19h30, pour adultes, sur inscription
Drôles de bulles
Les grooms : deux clowns et leur poésie bullotechnique.
De 18h45 à19h30, tout public
Bienvenue dans la chocolaterie
Vous avez le ticket d’or ? Rejoignez Willy Wonka…
De 18h45 à 19h45, à partir de 4 ans
Les défis lecture
Des épreuves déjantées pour s’affronter en équipes.
De 19h30 à 21h, pour adultes, sur inscription
A l’école des sorciers
Participez au grand concours de lancer de sortilèges.
De 19h30 à 20h15, à partir de 6 ans
La Fontaine fabulé, par la Cie Enchantier théâtre
Deux comédiens s’amusent à jouer et re-raconter les fables de La Fontaine.
De 19h30 à 20h, tout public à partir de 8 ans
Débarqués en littérature, par la Cie Enchantier théâtre
Une simple boîte à livres, et tout un monde à l’intérieur…
De 20h15 à 20h45, tout public
Lectures horrifiques
Une expérience de lecture sensorielle pour frissonner.
De 20h30 a 21h15, pour adultes, sur inscription
Julien Loko Irish Band
Un immanquable pour les amateurs de musique celtique !
De 21h15 à 22h, tout public
> télécharger le programme en version PDF
Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 67 60 »}] [{« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/in/rest/public/Attachment/attach_cmsUpload_eafacc50-a491-455c-9a42-64bef17eace1 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Ateliers, spectacles, jeux…
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