La Nuit des bibliothèques à Pierre Veilletet, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

Informations pratiques

La Nuit des bibliothèques à Pierre Veilletet Samedi 3 octobre, 18h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde

Entrée libre sauf mention contraire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T22:00:00+02:00

Ne manquez pas l’occasion de venir ouvrir un nouveau chapitre de la saga Nuit des Bibliothèques, concocté pour vous comme une plongée dans un livre d’aventure. Vous pourrez y croiser Willy Wonka, Ewilan, des loups, des sorciers, un Chapelier fou, des dinosaures, le plus grand des fabulistes, des clowns à bulles, et même des personnages de romans photos… Pour que l’histoire vous transporte, spectacles, jeux, ateliers créatifs, lectures et surprises s’enchaîneront tout au long de la soirée jusqu’au concert final de Julien Loko Irish Band. Une expérience que vous n’oublierez pas !

Food-truck positionné devant la bibliothèque à partir de 18h.

Embarqués en imaginaire, par la Cie Enchantier théâtre

Un voyage dans les souvenirs de lectures d’enfance.

De 18h à 18h30, tout public

Ta vie sur pattes, par la Cie Lallaloba

Conte gestuel sur les pas du loup.

De 18h à 18h30, à partir de 4 ans, sur inscription

Chapelier fou

Atelier créatif pour les petits.

De 18h30 à 20h45, à partir de 6 ans

Baguettes de sorcier

Atelier créatif pour les petits.

De 18h30 à 20h45, à partir de 6 ans

Grimoires et potions

Atelier créatif pour les petits.

De 18h30 à 20h45, à partir de 6 ans

Sur les traces d’Ewilan

Jeu de piste à énigmes dans l’univers d’Ewilan

De 18h30 à 20h45, à partir de 10 ans

Jurassic Park

Immersion en 3D au milieu d’effrayants dinosaures.

De 18h30 à 20h45, tout public à partir de 10 ans

Roman photo

Devenez le héros d’un roman-photo kitschissime.

De 18h30 à 20h45, pour adultes, sur inscription

Exposition de croquis de Thibaut Soulcié, dessinateur de presse et de BD

Thibaut Soulcié est le parrain de cette nuit des bibliothèques !

De 18h à 22h, tout public

Grand quiz

Testez vos connaissances sur les romans cultes.

De 18h30 à 19h, tout public à partir de 8 ans

Chorégraphie oompa-loompas

Entrez dans la danse des amoureux du chocolat.

De 18h30 à19h30, à partir de 4 ans

Lectures d’outre-tombe

Invoquez un maître de l’horreur pour une histoire.

De 18h30 à 19h30, pour adultes, sur inscription

Drôles de bulles

Les grooms : deux clowns et leur poésie bullotechnique.

De 18h45 à19h30, tout public

Bienvenue dans la chocolaterie

Vous avez le ticket d’or ? Rejoignez Willy Wonka…

De 18h45 à 19h45, à partir de 4 ans

Les défis lecture

Des épreuves déjantées pour s’affronter en équipes.

De 19h30 à 21h, pour adultes, sur inscription

A l’école des sorciers

Participez au grand concours de lancer de sortilèges.

De 19h30 à 20h15, à partir de 6 ans

La Fontaine fabulé, par la Cie Enchantier théâtre

Deux comédiens s’amusent à jouer et re-raconter les fables de La Fontaine.

De 19h30 à 20h, tout public à partir de 8 ans

Débarqués en littérature, par la Cie Enchantier théâtre

Une simple boîte à livres, et tout un monde à l’intérieur…

De 20h15 à 20h45, tout public

Lectures horrifiques

Une expérience de lecture sensorielle pour frissonner.

De 20h30 a 21h15, pour adultes, sur inscription

Julien Loko Irish Band

Un immanquable pour les amateurs de musique celtique !

De 21h15 à 22h, tout public

> télécharger le programme en version PDF

Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 67 60 »}] [{« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/in/rest/public/Attachment/attach_cmsUpload_eafacc50-a491-455c-9a42-64bef17eace1 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Ateliers, spectacles, jeux…

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