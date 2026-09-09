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La Nuit des bibliothèques à Pierre Veilletet, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Pierre Veilletet · Bordeaux

La Nuit des bibliothèques à Pierre Veilletet, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Pierre Veilletet
Adresse
21 rue Domion, 33200 Bordeaux
Ville
33200 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre sauf mention contraire

La Nuit des bibliothèques à Pierre Veilletet Samedi 3 octobre, 18h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde

Entrée libre sauf mention contraire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T22:00:00+02:00

Ne manquez pas l’occasion de venir ouvrir un nouveau chapitre de la saga Nuit des Bibliothèques, concocté pour vous comme une plongée dans un livre d’aventure. Vous pourrez y croiser Willy Wonka, Ewilan, des loups, des sorciers, un Chapelier fou, des dinosaures, le plus grand des fabulistes, des clowns à bulles, et même des personnages de romans photos… Pour que l’histoire vous transporte, spectacles, jeux, ateliers créatifs, lectures et surprises s’enchaîneront tout au long de la soirée jusqu’au concert final de Julien Loko Irish Band. Une expérience que vous n’oublierez pas !

Food-truck positionné devant la bibliothèque à partir de 18h.

Embarqués en imaginaire, par la Cie Enchantier théâtre
Un voyage dans les souvenirs de lectures d’enfance.
De 18h à 18h30, tout public

Ta vie sur pattes, par la Cie Lallaloba
Conte gestuel sur les pas du loup.
De 18h à 18h30, à partir de 4 ans, sur inscription

Chapelier fou
Atelier créatif pour les petits.
De 18h30 à 20h45, à partir de 6 ans

Baguettes de sorcier
Atelier créatif pour les petits.
De 18h30 à 20h45, à partir de 6 ans

Grimoires et potions
Atelier créatif pour les petits.
De 18h30 à 20h45, à partir de 6 ans

Sur les traces d’Ewilan
Jeu de piste à énigmes dans l’univers d’Ewilan
De 18h30 à 20h45, à partir de 10 ans

Jurassic Park
Immersion en 3D au milieu d’effrayants dinosaures.
De 18h30 à 20h45, tout public à partir de 10 ans

Roman photo
Devenez le héros d’un roman-photo kitschissime.
De 18h30 à 20h45, pour adultes, sur inscription

Exposition de croquis de Thibaut Soulcié, dessinateur de presse et de BD
Thibaut Soulcié est le parrain de cette nuit des bibliothèques !
De 18h à 22h, tout public

Grand quiz
Testez vos connaissances sur les romans cultes.
De 18h30 à 19h, tout public à partir de 8 ans

Chorégraphie oompa-loompas
Entrez dans la danse des amoureux du chocolat.
De 18h30 à19h30, à partir de 4 ans

Lectures d’outre-tombe
Invoquez un maître de l’horreur pour une histoire.
De 18h30 à 19h30, pour adultes, sur inscription

Drôles de bulles
Les grooms : deux clowns et leur poésie bullotechnique.
De 18h45 à19h30, tout public

Bienvenue dans la chocolaterie
Vous avez le ticket d’or ? Rejoignez Willy Wonka…
De 18h45 à 19h45, à partir de 4 ans

Les défis lecture
Des épreuves déjantées pour s’affronter en équipes.
De 19h30 à 21h, pour adultes, sur inscription

A l’école des sorciers
Participez au grand concours de lancer de sortilèges.
De 19h30 à 20h15, à partir de 6 ans

La Fontaine fabulé, par la Cie Enchantier théâtre
Deux comédiens s’amusent à jouer et re-raconter les fables de La Fontaine.
De 19h30 à 20h, tout public à partir de 8 ans

Débarqués en littérature, par la Cie Enchantier théâtre
Une simple boîte à livres, et tout un monde à l’intérieur…
De 20h15 à 20h45, tout public

Lectures horrifiques
Une expérience de lecture sensorielle pour frissonner.
De 20h30 a 21h15, pour adultes, sur inscription

Julien Loko Irish Band
Un immanquable pour les amateurs de musique celtique !
De 21h15 à 22h, tout public

> télécharger le programme en version PDF

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Ateliers, spectacles, jeux…

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