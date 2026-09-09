La Nuit des bibliothèques au Point bibli Brazza, Point Bibli Brazza, Bordeaux

Informations pratiques

La Nuit des bibliothèques au Point bibli Brazza Samedi 3 octobre, 18h00 Point Bibli Brazza Gironde

Entrée libre sauf mention contraire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T22:59:00+02:00

Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T22:59:00+02:00

Le Point Bibli Brazza, ouvert en septembre 2025, participe à la 10ème édition de la Nuit des Bibliothèques. Venez découvrir ce nouveau lieu du réseau des bibliothèques de Bordeaux construit et géré en partenariat avec la Maison de quartier Elsa Triolet. La soirée sera placée sous le signe du mystère à l’occasion des 50 ans de la disparition d’Agatha Christie. Des animations gratuites pour toutes et tous, et une clôture en musique !

Buvette et restauration sur place.

Ouverture Point bibli

Inscriptions et emprunts pour découvrir les collections de ce nouveau Point bibli !

De 18h à 20h45, tout public

L’Île aux enfants

Espace jeux pour enfants encadré par 2 animateurs permettant aux parents de participer à la soirée sereinement !

De 18h30 à 20h45

À partir de 3 ans, sur inscription sur le site HelloAsso.

Dans les pas d’Hercule Poirot : l’affaire du manuscrit disparu

Suivez les indices, résolvez les énigmes et tentez de percer le mystère !

De 18h45 à 20h45

Tout public, sur inscription sur le site HelloAsso.

Atelier jaspage

Décorez les tranches des livres avec des motifs colorés et marbrés, et repartez avec votre création.

De 19h à 20h et de 20h à 21h, à partir de 15 ans, sur inscription sur le site HelloAsso.

Concert de Charlie’s Delight

Friandises musicales pour piano, voix et contrebasse.

De 21h à 23h, tout public

> télécharger le programme en version PDF

Point Bibli Brazza 6 place Nina Simone, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/us-chartrons/evenements/nuit-des-bibliotheques-point-bibli-brazza-inscriptions-aux-ateliers »}] [{« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/notice?id=h%3A%3Ade3c321a-80ec-4a80-bd76-6d3e45a57c57 »}, {« link »: « https://elsatriolet.fr/ »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/us-chartrons/evenements/nuit-des-bibliotheques-point-bibli-brazza-inscriptions-aux-ateliers »}, {« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/in/rest/public/Attachment/attach_cmsUpload_9572dad4-1b3f-411b-bca5-6e5ab59ba065 »}]

Ateliers, spectacles, jeux…

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