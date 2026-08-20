La Nuit des bibliothèques, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

Informations pratiques

La Nuit des bibliothèques Samedi 3 octobre, 19h00 Médiathèque Jacques Ellul Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T19:00:00+02:00 – 2026-10-03T23:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T19:00:00+02:00 – 2026-10-03T23:30:00+02:00

La médiathèque change de visage et se transforme en terrain de jeu grandeur nature, à explorer du sol au plafond.

Laissez-vous porter d’espace en espace : concerts, spectacles, installations numériques, ciné-karaoké, jeux participatifs… tout s’enchaîne dans une ambiance festive et surprenante. Une programmation qui revisite les moments forts des éditions précédentes pour célébrer cette nuit anniversaire.

Les enfants ont aussi leur moment en début de soirée, pour profiter pleinement de l’expérience avant que la fête ne continue pour tous

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Une nuit pour découvrir la médiathèque autrement, s’y perdre avec plaisir et vivre ensemble une expérience joyeuse, créative et totalement inattendue.

Présence de 3 food-trucks

Renseignements : Médiathèque Jacques Ellul – 05 57 93 67 00 – mediatheques@mairie-pessac.fr

Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 67 00 [{« link »: « mailto:mediatheques@mairie-pessac.fr »}] Située dans le parc de Camponac, la Médiathèque Jacques Ellul est une structure moderne proposant une très large palette de services. Elle s’organise autour de 5 grands espaces ouverts au public, répartis sur plus de 1500 m2, auxquels s’ajoutent une salle d’exposition et un auditorium de 150 places.

Pour cette 10e édition, la Nuit des bibliothèques vous entraîne dans une soirée hors du commun.

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