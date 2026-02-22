La nuit des burons au buron du Puech Ibers Les Mazes Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

La nuit des burons au buron du Puech Ibers

Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac Aveyron

Vendredi 2026-08-21

2026-08-21

Le PNR de l’Aubrac vous invite à faire la fête autour de différents burons ! Venez découvrir ce patrimoine emblématique de l’Aubrac.

Vendredi 21 août, c’est le buron du Puech Ibers qui vous accueille.

En partenariat avec l’Office français de la biodiversité (OFB), la Fromagerie du Cartayrou et l’association Trad en 4d de Sébazac.

Rendez-vous au buron pour une animation de l’Office français de la biodiversité (OFB), une balade découverte de la faune et flore aux alentours.

plus d’infos à venir (réservation et repas)

RDV au buron par D503 après Les Mazes direction Rieuzens puis suivez les panneaux.

Les Mazes Aurelle-Verlac Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 7 57 68 48 64 lanuitdesburons@gmail.com

English :

The PNR de l’Aubrac invites you to join in the festivities at various burons! Come and discover this emblematic Aubrac heritage.

