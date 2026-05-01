LA NUIT DES BURONS AUBRAC EXPRESS UNE LIGNE DE VIE Avenue de la gare Peyre en Aubrac
LA NUIT DES BURONS AUBRAC EXPRESS UNE LIGNE DE VIE Avenue de la gare Peyre en Aubrac samedi 16 mai 2026.
Peyre en Aubrac
LA NUIT DES BURONS AUBRAC EXPRESS UNE LIGNE DE VIE
Avenue de la gare Aumont-Aubrac Peyre en Aubrac Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Une Nuit des Burons organisée dans le cadre du Train de l’Aubrac. RDV à la gare d’Aumont-Aubrac. Prendre son écocup et ses couverts. Prévoir des chaussures adaptées et des vêtements chauds !
16h Départ à pied de la Gare.
Le CAUE de la Lozère invite à une lecture de paysage entre Aubrac et Margeride. Au départ de la gare d’Aumont-Aubrac. Venez (re)découvrir lors de cette balade le paysage du quotidien à travers nos sens, en prenant le temps de le regarder mais aussi de l’écouter ou le ressentir !
18h30 AUBRAC EXPRESS une ligne de vie. Compagnie Gérard Gérard
Bienvenue à bord de la Ligne de l’Aubrac ! Il y sera question de rails et de montagnes, de luttes, de vignes, de cheminots et de troupeaux.
La Cie Gérard Gérard documente et participe à animer la ligne SNCF Béziers Neussargues depuis 2021 avec le projet AUBRAC EXPRESS . Pour la Nuits des Burons, elle présente un travail en cours, une plongée dans les 25 podcasts qu’elle a réalisés pour le Parc naturel régional de l’Aubrac.
Ce n’est pas vraiment un spectacle. Plutôt un moment, proche d’un Dibbouk sonore, une histoire de potes qui prennent le train, racontée avec trois Revox, un vieux Nagra, des bandes analogiques et deux draps blancs qui bougent au vent. .
Avenue de la gare Aumont-Aubrac Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie lanuitdesburons@gmail.com
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L’événement LA NUIT DES BURONS AUBRAC EXPRESS UNE LIGNE DE VIE Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-05-11 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien
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