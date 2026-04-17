Monnaie

La nuit des églises Visite de l’église Saint-Martin de Monnaie

Rue Alfred Tiphaine Monnaie Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04 21:15:00

Date(s) :

2026-07-04

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année !

Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !

Découvrez en nocturne les trésors du patrimoine religieux de nos communes !

L’ÉGLISE DE MONNAIE Admirez des verrières du XVIe siècle, un vitrail Art Déco de 1935 et plusieurs œuvres de Van Guy des années 1960 à 1980. Cette action gratuite vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine dans le cadre de la Nuit des églises 2026 ! Durée 1h15. Ouverture de la billetterie le 13 mai 2026. .

Rue Alfred Tiphaine Monnaie 37380 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year!

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L’événement La nuit des églises Visite de l’église Saint-Martin de Monnaie Monnaie a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT 37