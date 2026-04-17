La nuit des églises Visite de l’église Saint-Martin de Monnaie Monnaie
La nuit des églises Visite de l’église Saint-Martin de Monnaie Monnaie samedi 4 juillet 2026.
Monnaie
La nuit des églises Visite de l’église Saint-Martin de Monnaie
Rue Alfred Tiphaine Monnaie Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04 21:15:00
Date(s) :
2026-07-04
Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année !
Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !
Découvrez en nocturne les trésors du patrimoine religieux de nos communes !
L’ÉGLISE DE MONNAIE Admirez des verrières du XVIe siècle, un vitrail Art Déco de 1935 et plusieurs œuvres de Van Guy des années 1960 à 1980. Cette action gratuite vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine dans le cadre de la Nuit des églises 2026 ! Durée 1h15. Ouverture de la billetterie le 13 mai 2026. .
Rue Alfred Tiphaine Monnaie 37380 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr
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English :
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L’événement La nuit des églises Visite de l’église Saint-Martin de Monnaie Monnaie a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT 37
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